Подверженность инсульту: два вида мяса повышают риск на треть
Употребление некоторых видов мяса увеличивает вероятность пострадать от инсульта на 28%, констатируют ученые.
Инсульт возникает, когда прекращается кровоснабжение какого-то участка головного мозга. Говоря о том, какие факторы повышают риск данного нарушения, специалисты отмечают особенное влияние на здоровье мозга пищевых привычек. Исследования показывают, что подверженность инсульту резко возрастает, если человек активно употребляет мясо.
Переработанное мясо. По данным Университета Тафтса, многие переработанные мясные продукты содержат высокие концентрации соли и насыщенных жиров, неблагоприятно влияющих на состояние кровеносных сосудов, – они повышают риск апоплексии мозга при регулярном или избыточном употреблении.
К переработанному мясу относятся любые мясные продукты, измененные каким-либо образом для их сохранения или придания им аромата: способы такой переработки подразумевают соление, вяление, копчение. Многочисленные исследовательские данные свидетельствуют, что замена обработанного мяса другими источниками белка, особенно растительными, связана с более низким уровнем смертности.
Красное мясо. Во многих отношениях это ценный продукт питания, но частое употребление красного мяса, по-видимому, значительно увеличивает риск инсульта. Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что у мужчин, съедавших более двух порций красного мяса в день, риск инсульта на 28 процентов выше, чем у тех, кто ест меньше. В свою очередь, употребление в пищу птицы и других белковых продуктов (например, рыбы, орехов) в качестве замены мясу сказывается на состоянии мозга более позитивно и снижает подверженность инсульту.
Лучший тип питания для мозга. Таковым ученые считают рацион по подобию средиземноморской диеты, которая подразумевает очень умеренное потребление красного мяса наряду с высоким уровнем овощей, фруктов, бобовых, орехов, бобов, злаков, а также оливкового масла, которое представляет собой ненасыщенный тип жира. Известно, что замена насыщенных жиров на ненасыщенные может снижать уровень холестерина.
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