Борьба с диабетом: врач назвал лучший доступный продукт для снижения сахара
В интервью китайского врача, эксперта в вопросах питания Вэня Ланьсю прозвучало мнение о чрезвычайной полезности бобовых для людей, страдающих диабетом.
Для борьбы с опасными последствиями диабета важно определенным образом питаться – употребляемая пища должна способствовать нормализации или снижению уровня сахара в крови. Напомнив об этом, китайский медик посоветовал людям, болеющим диабетом второго типа, употреблять при отсутствии противопоказаний бобовые культуры. Он назвал их лучшим доступным продуктом для снижения сахара.
«Польза бобовых определяется высоким содержанием белка и пищевых волокон. В них также имеются витамины группы В, железо, магний, калий, кальций, фосфор, медь, цинк», - заявил специалист.
Бобовые содержат так называемые сложные углеводы, которые долго перевариваются, способствуя длительному ощущению сытости. Таким образом поступление глюкозы в кровь, выделяемой при их усвоении, растягивается, не вызывая быстрого и резкого скачка. Помимо этого бобовые насыщены растительным белком, который также требует длительной работы пищеварения, замедляя всасывание из кишечника сахара и холестерина.
«При диабете второго типа отсутствуют ключевые механизмы контроля уровня сахара в крови. Это может привести к повреждению кровеносных сосудов и сердечным заболеваниям. При таком состоянии рацион играет большую роль», - подчеркнул врач.
Какие бобовые полезны.
- Красная фасоль.
- Нут.
- Маш.
- Чечевица.
- Зеленый горошек.
- Зеленая фасоль.
- Эдамаме (соевые бобы).
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