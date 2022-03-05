Борьба с диабетом: врач назвал лучший доступный продукт для снижения сахара

«Польза бобовых определяется высоким содержанием белка и пищевых волокон. В них также имеются витамины группы В, железо, магний, калий, кальций, фосфор, медь, цинк», - заявил специалист.

«При диабете второго типа отсутствуют ключевые механизмы контроля уровня сахара в крови. Это может привести к повреждению кровеносных сосудов и сердечным заболеваниям. При таком состоянии рацион играет большую роль», - подчеркнул врач.

Красная фасоль.

Нут.

Маш.

Чечевица.

Зеленый горошек.

Зеленая фасоль.

Эдамаме (соевые бобы).