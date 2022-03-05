Риски слабоумия: даже небольшие дозы алкоголя могут пагубно влиять на мозг

«каждый из наиболее распространенных типов деменции начинается с усадки мозговой ткани».

Возрастное слабоумие или деменция определенным образом соотносится с размером мозга. С точки зрения науки, большой по объему мозг означает повышенную способность переносить повреждения. Но по мере того, как мозг сжимается (что происходит с возрастом), эта способность ухудшается – как результат, возникают характерные изменения когнитивных, психических функций. Напомним, что ключевым симптомом слабоумия является ухудшение краткосрочной памяти: человек хорошо помнит только очень давние события своей жизни.Ученые констатируют, чтоНовое исследование, в свою очередь, говорит, что такой усадке мозга способствует потребление алкоголя – причем не злоупотребление, а выпивки от легких до умеренных. Данный вывод был сделан специалистами Университета Пенсильвании, которые проанализировали данные более 36 000 человек. Их доводы опубликовал журнал Nature Communications.Авторы исследования подчеркивают, что их заключение идет вразрез с принятым мнением о том, что умеренное потребление алкоголя может быть вполне приемлемым в рамках достаточно здорового рациона. По словам ученых, выпивающие люди должны осознавать: алкоголь в любом количестве может негативно влиять на мозг.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление сыра может быть рискованным в плане рисков повышенного давления.