Слишком соленые: четыре сыра, которые могут привести к повышенному давлению

«Следить за потреблением соли очень важно, поскольку она повышает кровяное давление. Некоторые продукты содержат большое количество соли, поэтому с ними нужно быть поосторожнее».

«некоторые виды рокфора, халлуми, феты и сырных косичек «соленее морской воды».