Повышенный риск рака: ученые называют самый опасный в этом плане вид напитков
Ученые констатируют, что определенный вид напитков увеличивает риск развития целого ряда разных видов рака – в плане канцерогенности самыми опасными они считают алкогольные напитки.
По данным Национального института рака (NCI), существует «твердый научный консенсус» в отношении того, что употребление алкогольных напитков связано с повышенной вероятностью развития рака. Алкоголь – это общий термин для этанола или этилового спирта, химического вещества, содержащегося в алкогольных напитках. Он вырабатывается путем ферментации сахаров и крахмалов дрожжами.
«Имеющиеся данные показывают, что чем больше алкоголя пьет человек – особенно чем больше алкоголя он выпивает регулярно в течение долгого времени, – тем выше у него риск развития рака», - предупреждают специалисты из NCI.
Эксперты подчеркивают: умеренно повышенный риск некоторых видов рака имеют даже те люди, которые выпивает не более одной порции алкоголя в день. Но самым существенным такой риск становится в тех случаях, когда спиртным злоупотребляют: женщины выпивает четыре или более порций за один присест, мужчины – пять или более порций.
Онкологи уточняют, что на сегодня известна связь между потреблением алкогольных напитков и развитием определенных видов рака.
- Рак головы и шеи.
- Рак пищевода.
- Рак печени.
- Рак молочной железы.
- Колоректальный (кишечный) рак.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что даже небольшие дозы алкоголя могут пагубно влиять на мозг.
Национальный институт рака (National Cancer Institute или NCI)
ЗОЖ
является подразделением Национальных институтов здравоохранения США
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