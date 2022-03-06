Повышенный риск рака: ученые называют самый опасный в этом плане вид напитков

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вино в бокале

Ученые констатируют, что определенный вид напитков увеличивает риск развития целого ряда разных видов рака – в плане канцерогенности самыми опасными они считают алкогольные напитки.

По данным Национального института рака (NCI), существует «твердый научный консенсус» в отношении того, что употребление алкогольных напитков связано с повышенной вероятностью развития рака. Алкоголь – это общий термин для этанола или этилового спирта, химического вещества, содержащегося в алкогольных напитках. Он вырабатывается путем ферментации сахаров и крахмалов дрожжами.

«Имеющиеся данные показывают, что чем больше алкоголя пьет человек – особенно чем больше алкоголя он выпивает регулярно в течение долгого времени, – тем выше у него риск развития рака», - предупреждают специалисты из NCI.

Эксперты подчеркивают: умеренно повышенный риск некоторых видов рака имеют даже те люди, которые выпивает не более одной порции алкоголя в день. Но самым существенным такой риск становится в тех случаях, когда спиртным злоупотребляют: женщины выпивает четыре или более порций за один присест, мужчины – пять или более порций.

Онкологи уточняют, что на сегодня известна связь между потреблением алкогольных напитков и развитием определенных видов рака.
  • Рак головы и шеи.
  • Рак пищевода.
  • Рак печени.
  • Рак молочной железы.
  • Колоректальный (кишечный) рак.
Как алкоголь может вызвать рак? Исследователи объясняют, что при расщеплении алкоголя вырабатывается вещество ацетальдегид. Ацетальдегид может повреждать клетки, а также может мешать клеткам восстанавливаться после повреждения. Также алкоголь также может повышать уровень некоторых гормонов, таких как эстроген и инсулин. Гормоны являются химическими мессенджерами, их более высокие уровни могут заставлять клетки делиться чаще, что повышает вероятность развития раковых образований.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что даже небольшие дозы алкоголя могут пагубно влиять на мозг.

Национальный институт рака (National Cancer Institute или NCI)

ЗОЖ

является подразделением Национальных институтов здравоохранения США

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