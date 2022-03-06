Повышенный риск рака: ученые называют самый опасный в этом плане вид напитков

«Имеющиеся данные показывают, что чем больше алкоголя пьет человек – особенно чем больше алкоголя он выпивает регулярно в течение долгого времени, – тем выше у него риск развития рака», - предупреждают специалисты из NCI.

Рак головы и шеи.

Рак пищевода.

Рак печени.

Рак молочной железы.

Колоректальный (кишечный) рак.