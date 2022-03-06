Как снизить «плохой» холестерин в организме: диетолог Симпкин советует дешевую еду

«Дешевые продукты, которые могут помочь, – это бобовые, они особенно эффективны в деле снижения высокого уровня холестерина. Их регулярное включение в рацион помогает снизить количество «плохого» ЛПНП-холестерина в организме», - констатирует эксперт.

«Фасоль обладает необычайной способностью снижать уровень холестерина ЛПНП в организме. Исследование канадских ученых показало, что одна ежедневная порция бобовых, употребляемая в течение шести недель, способна снизить уровень холестерина на пять процентов. Согласно этому исследованию, все, что вам нужно, это 100-граммовая порция фасоли или бобовых в день», - рассказала специалист.