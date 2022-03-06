Как снизить «плохой» холестерин в организме: диетолог Симпкин советует дешевую еду
По словам эксперта, дешевая еда, каковой являются бобовые культуры, способствует выведению «плохого» холестерина из организма за несколько недель.
В своем интервью врач диетолог Мэй Симпкин назвала «лучшую группу продуктов для снижения уровня холестерина».
«Дешевые продукты, которые могут помочь, – это бобовые, они особенно эффективны в деле снижения высокого уровня холестерина. Их регулярное включение в рацион помогает снизить количество «плохого» ЛПНП-холестерина в организме», - констатирует эксперт.
ЛПНП-холестерин (липопротеины низкой плотности) является тем типом жира, который оседает на стенках артерий, образуя очаговые накопления (бляшки). Их увеличение ведет к сужению сосудов, ухудшению идущего через них кровотока. Как следствие, повышается риск повреждения органов, не получающих крови в нужном объеме: наиболее опасной становится вероятность пострадать от инсульта или инфаркта.
Говоря о том, как устранить ущерб, наносимый кровеносным сосудам накоплением холестерина, диетолог Симпкин пояснила, что в процессе переваривания бобовых уменьшается всасывание холестерина из кишечника в кровоток, а также способствуют росту полезных кишечных бактерий в толстой кишке.
«Фасоль обладает необычайной способностью снижать уровень холестерина ЛПНП в организме. Исследование канадских ученых показало, что одна ежедневная порция бобовых, употребляемая в течение шести недель, способна снизить уровень холестерина на пять процентов. Согласно этому исследованию, все, что вам нужно, это 100-граммовая порция фасоли или бобовых в день», - рассказала специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой завтрак помогает сбалансировать уровень сахара в крови.
Мэй Симпкин (May Simpkin)
ЗОЖ
врач-диетолог
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