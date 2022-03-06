Питание при диабете: завтрак, который помогает сбалансировать сахар в крови

«Начинайте каждый прием пищи с небольших доз белка, это подготавливает тело к переработке углеводов. Белок замедляет высвобождение инсулина, позволяет дольше сохранять чувство сытости – все это помогает сбалансировать сахар в крови. Ешьте яйца на завтрак или добавляйте немного протеинового порошка в йогурт», - дала совет специалист.

Одним из осложнений диабета является гипергликемия – высокий уровень сахара в крови. Когда его повышение оказывается критическим или остается высоким в течение длительного времени, это может нанести серьезный ущерб организму. Между тем, правильный завтрак помогает сбалансировать сахар в крови, – об этом рассказала диетолог Пиппа Кэмпбелл.По словам эксперта, чтобы добиться снижения или нормализации уровня сахара в крови, на завтрак следует есть белок.В целом, говорит Кэмпбелл, план питания при диабете подразумевает рацион, который естественно богат питательными веществами, содержит мало жиров и калорий. При этом пища употребляется в умеренных количествах и соблюдается регулярное время ее приема.Акцент в таком рационе делается на продукты с низким гликемическим индексом (ГИ). Такой индекс показывает, как быстро после их употребления повышается уровень сахара (глюкозы) в крови. Низким ГИ обладают некоторые цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, бобовые, грибы, белковые продукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые фрукты особенно хорошо очищают артерии от холестерина.