Можно ли заниматься спортом беременным
Будущие мамы не только могут, но и должны продолжать физические нагрузки. Тренированное тело поможет пройти через роды с гораздо меньшими потрясениями.
Беременность оказывает значительное воздействие на тело и разум, поэтому очень важно поддерживать себя в форме и быть здоровым. Вот что следует делать, если вы хотите заниматься спортом во время беременности:
Первый триместр (1-2 недели)
Ходьба — лучшее упражнение.
Перевернитесь на бок, прежде чем встать.
Медитация и упражнения дыхательной гимнастики подходят в первом триместре, чтобы успокоить нервы.
Второй триместр (13-26 недель)
Избегайте упражнений, требующих одновременного подъема обеих ног в воздух.
Плавание – хорошее упражнение.
Также можно выполнять медленный бег, но убедитесь, что ваши суставы не болят.
Велотренажер тоже вполне годится, а вот обычный велосипед нет из-за угрозы падения.
Третий триместр (27-40 недель)
Избегайте всех основных упражнений.
Можно попробовать силовые упражнения для укрепления мышц, чтобы помочь лучше переносить лишний вес.
Мышцы, которые необходимо укрепить, это ягодицы, подколенное сухожилие, верхняя и нижняя часть живота, мышцы спины.
Не допускайте обезвоживания и носите свободную одежду во время тренировок.
Помимо упражнений, здоровая сбалансированная диета также способствует физической форме.
Строго соблюдайте эти правила:
Избегайте любых упражнений, которые могут вызвать давление на живот.
Прекратите тренироваться, если вы не можете говорить во время тренировки.
Прекратите тренироваться, если заметите раннюю усталость.
Не занимайтесь спортом, если вы чувствуете даже легкое головокружение.
Не тренируйтесь на спине долго после четырех месяцев беременности, потому что кровоснабжение матки и ребенка может быть нарушено.
Всегда разучивайте упражнения с инструктором, а затем выполняйте их в одиночку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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