Врач Чехонина: три витамина особенно важны для получения весной

«150-200 граммов капусты достаточно чтобы восполнить суточную потребность в витамине С. При этом в ней содержатся и пребиотики, которые способствуют сохранению здоровой микрофлоры в кишечнике и опосредованно укрепляют иммунитет», - пояснила Юлия Чехонина.

«В 100 граммах печени трески содержится 4-кратная суточная норма потребления этого витамина», - подсказала Чехонина.

«При употреблении ста граммов печени человек восполняет 100 процентов от рекомендуемой суточной нормы витамина В, а витамина В12 - несколько суточных норм», - уточнила эксперт.