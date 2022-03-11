Как прожить дольше: приготовление пищи дома помогает стать долгожителем

«Приготовление пищи дома пять раз в неделю может увеличить продолжительность жизни. Такая деятельность требует физических и умственных усилий, вдобавок делает людей более осведомленными о том, что они едят, и как это может влиять на их здоровье», - говорят научные специалисты.

Исследователи из Университета Ньюкасла заявили о том, что приготовление еды дома связано с улучшением качества питания и сердечно-метаболического здоровья, что обеспечивает более здоровую и долгую жизнь. Хорошее кардиометаболическое здоровье означает, что человек не подвержен ожирению и диабету, имеет нормальный уровень холестерина.Данное заключение было сделано исследователями на основании проверки здоровья у более 11 000 взрослых человек возрастом от 29 до 64 лет. Их анализ показал, что люди, которые питаются едой, приготовленной ими дома, с большей вероятностью будут придерживаться здорового рациона – они меньше употребляют искусственных добавок и трансжиров, их организм получает больше разнообразных питательных веществ. Также те, кто готовит дома, едят больше овощей и фруктов. Таким образом люди, занимающиеся приготовлением пищи дома на регулярной основе, чаще имеют нормальные показатели индекса массы тела (ИМТ), меньше жировой прослойки.Резюмируя, специалисты постулировали, что питание дома может облегчать соблюдение здоровых пищевых привычек, обеспечивающих профилактику сердечно-сосудистых заболеваний – тем самым эта привычка помогает прожить дольше.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем указывают ночные пробуждения.