Риски сидячей жизни: как часто нужно вставать со стула?

«Мы не говорим, что нельзя сидеть – это было бы чепухой. Но важно то, как долго вы сидите непрерывно и как часто встаете со стула», - заявил Стюарт Биддл, профессор физической активности и здоровья Университета Южного Квинсленда.

«Правило таково: необходимо вставать со стула на пять минут каждые полчаса».