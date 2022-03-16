Названа повседневная привычка, которая снижает риск болезней сердца и инсульта на 50%

«Исследование показало, что выполнение рутинных дел, заставляющих человека много двигаться в повседневной жизни, может значительно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы», - пишет журнал.

«Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний при повседневном движении не менее 4 часов снижается на 62 процента».