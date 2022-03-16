Названа повседневная привычка, которая снижает риск болезней сердца и инсульта на 50%
Привычка самостоятельно заниматься повседневными делами, требующими физической активности, является одной из лучших для предотвращения болезней сердца и инсульта.
Хорошо известно, что физические упражнения являются ключом к предотвращению ожирения и связанных с ним осложнений, таких как сердечные заболевания и инсульт. Согласно новому исследованию, результаты которого опубликовал Журнал Американской кардиологической ассоциации (Journal of the American Heart Association), защиту от этих опасных заболеваний обеспечивают не только занятия спортом, но и повседневное движение – в этом плане очень полезно иметь привычку самостоятельно заниматься разнообразной домашней работой.
«Исследование показало, что выполнение рутинных дел, заставляющих человека много двигаться в повседневной жизни, может значительно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы», - пишет журнал.
В частности, было установлено следующее. По сравнению с женщинами, которые двигались менее двух часов в день, те женщины, которые двигались не менее четырех часов, имели на 43% более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, ишемического болезни сердца) и на 30% более низкий риск инсульта.
«Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний при повседневном движении не менее 4 часов снижается на 62 процента».
К данным выводам исследователи пришли, проанализировав физическую активность почти 5416 женщин возрастом от 63 до 97 лет.
Говоря о полезном движении в повседневной жизни, ученые уточняют, что они имеют в виду широкий спектр действий, совершаемых не в сидячем положении. К ним, например, относятся вставание со стула, хождение во время разговоров по телефону, уборка жилья и мытье посуды, приготовление пищи, работа в саду или огороде, прогулки. В сущности, подчеркивают ученые, «любое движение имеет значение для профилактики заболеваний», если совершается человеком, который не сидит на стуле.
Специалисты напоминают, что взрослым людям следует тратить на умеренную физическую активность не менее 150 минут в неделю.
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