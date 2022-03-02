"Эликсир жизни": кардиолог рассказала о пользе кофе

«Кофе — эликсир жизни кардиолога. Употребление ароматного напитка продлевает жизнь — риск общей смертности снижается на 12%-20%», — уточнила врач.

1. Снижение риска заболеваний сердца и сосудов. Об этом свидетельствуют данные одиннадцатилетнего исследования, в котором приняли участие 500 тысяч человек. В результате изучения полученных данных, кардиологи выяснили, что среди участников, пивших до трех чашек натурального напитка в день, риски инсульта, сердечно-сосудистой и общей смертности снижались на 21%, 17% и на 12%, соответственно.





Помимо этого, по данным МРТ, среди любителей кофе наблюдалась улучшение структуры сердца. При этом важно понимать, что превышение дозировки (три порции) — эффект нивелировался.





2. Снижение вероятности развития деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона, депрессии.

3. Снижение риска развития цирроза печени и образования камней в желчном пузыре.

4. Снижение риска аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз, язвенный колит.

5. Снижение уровня мочевой кислоты, что способствует профилактике подагры, мочекаменной болезни, артериальной гипертензии.

6. Оказание помощи в снижении массы тела.

7. Противораковое действие.

«Я рекомендую употреблять до 3 чашек натурального кофе в день. Желательно использовать фильтрованный кофе. Нефильтрованный кофе содержит кафестол и кахвеол, повышающие холестерин», — резюмировала кардиолог.

Как рассказала эксперт, умеренное употребление натурального кофе не только не вредит здоровью, а и улучшает его.Она объяснила, что известны семь направлений положительного эффекта этого популярного напитка.