Иммунолог назвала основные факторы, которые могут запустить онко-процесс

«Онко-клетки появляются в нашей жизни с раннего возраста. Одни умирают, новые рождаются. Процесс обновления непрерывный. Это естественная ситуация жизни организма. И руководящую роль в этом играет наша иммунная система. Она работает над клетками, которые нужно удалить, если что-то в их работе пошло не так», — говорит доктор.

Эксперт отмечает, что очень часто люди обращаются к медикам за помощью на четвертой стадии заболевания, когда помочь пациенту уже невозможно. Между тем, многие случаи патологии можно предотвратить, если вовремя и грамотно заняться профилактикой.Но иногда иммунная система исчерпывает свой ресурс и дает сбой. Это может произойти из-за неправильного образа жизни. Как следствие, запускаются аутоиммунные процессы.На какие факторы нужно обращать внимание? В первую очередь, это генетическая предрасположенность. Об этом надо знать, постоянно изучая свои обменные процессы.Второй важный момент — вирусные инфекции. Их надо контролировать. Немаловажную роль играют окислительные процессы в организме, здесь значение имеют наши пищевые привычки.Наличие вредного производства рядом с местом, где вы живете, — тоже не самый благоприятный фактор. Если есть такая возможность, смените место жительства на более экологичный район.Некоторые специалисты называют в числе факторов риска стрессы и негативные эмоции, однако Людмила Гончарова считает, что они играют второстепенную роль, хотя могут оказывать влияние на эндокринную систему. Поэтому работать с эмоциями тоже нужно.Можно ли взять эти факторы под контроль? Можно, и начинать нужно с профилактики. Чем раньше — тем эффективнее. Желательно начинать тогда, когда никаких видимых предпосылок для развития онкологии еще нет. Начните с анализа на антитела. Профилактика всегда дешевле лечения.