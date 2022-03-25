Иммунолог рассказала о важности качественного сна для здоровья всего организма

Иммунолог-генетик Людмила Гончарова объяснила, почему так важно соблюдать режим сна и как это отражается на общем состоянии здоровья.



Эксперт отмечает, что именно во сне организм восстанавливается, приходит в норму гормональный фон, укрепляется иммунная система. Здоровый сон предотвращает развитие эмоциональной нестабильности.





«Примерно в 22:00 начинается выработка мелатонина — гормона, который оберегает наш организм от нагрузки и нормализует его функционирование. Лучше всего готовиться к вечерним процедурам заранее, чтобы к 22:00 погрузиться в сон. Это физиологическая норма. Иначе на дополнительную активность организма происходит выработка гормонов стресса», — говорит специалист.





Нарушенный сон может привести к ухудшению работы мозга, проблемам с концентрацией внимания, чувству голода. Когда усталость накапливается, становится сложно выполнять даже простую работу.



Следом за мелатонином в 23:00 начинает вырабатываться соматотропный гормон. Он стимулирует деление клеток и синтез белка. А это необходимо для роста и развития организма, особенно в детском возрасте. Если вы думали, что во время сна организм ничего не делает, вы ошибались. Он активно работает и восстанавливается.



Сбой в режиме сна и отдыха провоцирует нарушения в работе эндокринной системы, может способствовать накоплению лишнего веса, сказываться на психическом состоянии.





В наиболее запущенных случаях неправильный сон чреват диабетом и сбоями в работе сердечно-сосудистой системы. А человек может даже не догадываться, в чем причина.



Достаточно наладить режим, подключить правильное питание, и организм сам запустит восстановление всех органов и систем.