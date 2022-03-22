Гипертония: кислый чай каркаде снижает давление – пить следует в определенное время

использование кислого чая каркаде два раза в день может быть эффективным средством контроля артериального давления на первой стадии гипертонии наряду с модификацией образа жизни и пищевого рациона.

Высокое кровяное давление является распространенным состоянием, при котором длительное воздействие крови на стенки артерий оказывается достаточно велико, и в конечном итоге вызывает проблемы со здоровьем, например, болезни сердца. Некоторые диетические изменения позволяют обратить высокое давление вспять – например, этому способствует питье каркаде.Рубиновый чай с характерной кислинкой, каркаде изготовляется из цветков гибискуса. Журнал передовых фармацевтических технологий и исследований (Journal of advanced pharmaceutical technology & research) рассказал об исследовании, авторы которого изучали антигипертензивный эффект этого чая при гипертонии первой стадии. Гипертония первой стадии, также называемая предгипертонией, представляет собой показатель артериального давления, который указывает на то, что в будущем у вас может развиться высокое кровяное давление. Часть пациентов с этим типом гипертонии из числа участников ежедневно получали две стандартные чашки каркаде. Испытуемые употребляли напиток в определенное время – по утрам на протяжении месяца.В результате в группе людей, которые пили каркаде, произошло значительное снижение показателей систолического и диастолического артериального давления. В резюме ученые отметили, чтоРанее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы опасные симптомы тромбов в разных частях тела.