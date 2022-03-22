Кардиолог Серебрянский назвал симптомы опасных тромбов

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тромб

По словам врача кардиолога Юрия Серебрянского, образование тромбов является опасным процессом с возможным последствием в виде летального исхода.

В своем интервью кардиолог Серебрянский напомнил, что

«тромбы образуются при нарушении системы свертывания крови и заболеваниях сосудов».

В ноге.Врач уточнил, что тромб, являющийся сгустком крови, может возникнуть в вене ноги. Серебрянский назвал симптомы подобного нарушения.
  • Отек одной ноги.
  • Синюшность конечности, заметная при сравнении с другой.
В артериях конечностей. При развитии артериального тромба пострадавшая конечность становится очень бледной, холодной, в ней невозможно нащупать пульс.

В полости живота. Сосуды брюшной полости тоже могут пострадать в результате тромбоза.

«В этот момент у человека возникают сильные боли в области живота, вызывающие подозрение на аппендицит, панкреатит», - сообщил Серебрянский агентству «Москва 24».

В легких. Кардиолог назвал характерным симптомом тромба в легких внезапное появление тяжелой одышки.

В глазах. Глазные сосуды тоже подвергаются тромбозу. Серебрянский добавил, что

«в некоторых случаях человек рискует мгновенно потерять зрение».

Он посоветовал обращаться к окулисту, проверять состояние глаз профилактически.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в плече может оказаться неожиданным симптомом опухоли печени.
Юрий Серебрянский
Юрий Серебрянский
Здоровье
кардиолог, заслуженный врач РФ
Теги : симптомы тромба, тромбоз, Юрий Серебрянский