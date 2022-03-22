Кардиолог Серебрянский назвал симптомы опасных тромбов
По словам врача кардиолога Юрия Серебрянского, образование тромбов является опасным процессом с возможным последствием в виде летального исхода.
В своем интервью кардиолог Серебрянский напомнил, что
«тромбы образуются при нарушении системы свертывания крови и заболеваниях сосудов».
В ноге.Врач уточнил, что тромб, являющийся сгустком крови, может возникнуть в вене ноги. Серебрянский назвал симптомы подобного нарушения.
- Отек одной ноги.
- Синюшность конечности, заметная при сравнении с другой.
В полости живота. Сосуды брюшной полости тоже могут пострадать в результате тромбоза.
«В этот момент у человека возникают сильные боли в области живота, вызывающие подозрение на аппендицит, панкреатит», - сообщил Серебрянский агентству «Москва 24».
В легких. Кардиолог назвал характерным симптомом тромба в легких внезапное появление тяжелой одышки.
В глазах. Глазные сосуды тоже подвергаются тромбозу. Серебрянский добавил, что
«в некоторых случаях человек рискует мгновенно потерять зрение».
Он посоветовал обращаться к окулисту, проверять состояние глаз профилактически.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в плече может оказаться неожиданным симптомом опухоли печени.
Юрий Серебрянский
Здоровье
кардиолог, заслуженный врач РФ
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