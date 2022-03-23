Чем полезны жирные кислоты Омега-3
Эти компоненты укрепляют здоровье сердца, защищая от инфарктов и других болезней. И вот лучшие их источники.
Жирная рыба
Омега-3 — это ненасыщенные жирные кислоты, которые могут помочь уменьшить воспаления в организме. Они способны вызвать повреждения кровеносных сосудов, что может привести к сердечным заболеваниям и инсультам. Хотя некоторые виды морепродуктов содержат небольшое количество Омега-3, жирная рыба, такая как лосось, сардины, консервы, светлый тунец и т. д., имеет самую высокую концентрацию и, по-видимому, наиболее полезна для здоровья сердца.
Масло печени трески
Жир печени трески является добавкой, а не пищей. Это масло не только богато кислотами Омега-3, но также витаминами D и A. В результате, одной столовой ложки жира печени трески более чем достаточно, чтобы удовлетворить потребности в трех основных питательных веществах. Принимайте не более одной столовой ложки за раз, так как слишком много витамина А может быть опасным.
Льняное семя
Это маленькие коричневые или желтые семена с ореховым привкусом. Льняное масло, безусловно, самый богатый цельный пищевой источник жирной альфа-линоленовой кислоты Омега-3, поэтому часто используется в качестве добавки Омега-3. Семена льна также богаты клетчаткой, магнием, другими витаминами и минералами. По сравнению с семенами большинства жирных растений, они имеют превосходное соотношение Омега-6 и Омега-3.
Семена чиа
Они богаты марганцем, селеном, магнием и некоторыми другими минералами, что делает их чрезвычайно полезными для здоровья. Семена чиа содержат 5 граммов белка на 28-граммовую порцию, включая все 8 необходимых аминокислот.
Грецкие орехи
Это продукт с высоким содержанием клетчатки и питательных веществ. В них также много меди, марганца, витамина Е и других жизненно важных растительных соединений. Не удаляйте с них кожуру, так как она содержит большую часть фенольных антиоксидантов грецкого ореха, которые полезны для здоровья.
Соевые бобы
Являются богатым источником клетчатки и белка из овощей. Они также богаты рибофлавином, фолиевой кислотой, витамином К, магнием и калием, а также другими питательными веществами. Соевые бобы также богаты жирными кислотами Омега-6. Исследователи считают, что употребление слишком большого количества Омега-6 может привести к воспалениям, поэтому их следует употреблять в умеренных количествах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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