Почему диабетикам нужен углеводный завтрак
Если вы уже имеете диабет, обязательно включите побольше углеводов в утренний прием пищи. Это отражается на контроле уровня сахара в крови.
Исследование показало, что употребление богатых углеводами продуктов, таких как картофель и крахмалистые овощи, в начале дня может помочь людям с диабетом снизить риск смерти от сердечных заболеваний. Исследование проведено учеными из Харбинского медицинского университета в Китае. Они хотели выяснить, связано ли время приема пищи с долголетием среди людей с диабетом. Для этого они изучили данные 4 642 пациентов с диабетом, участвовавших в Национальном обследовании состояния здоровья и питания с 2003 по 2014 год. Пищевые привычки участников, основанные на 24-часовых анкетах о еде, сравнивались с уровнем сердечно-сосудистых заболеваний и общего состояния здоровья.
Данные исследования показали, что участники, которые ели богатые углеводами овощи, такие как картофель, на завтрак, имели более низкий риск смерти от болезней сердца. Аналогичные результаты были получены у участников, которые употребляли цельнозерновые продукты днем , и у тех, кто поглощал темные листовые овощи на ужин. Напротив, употребление большого количества переработанного мяса вечером было связано с более высоким риском смерти от сердечных заболеваний.
Полученные данные показывают, что время приема пищи может помочь пациентам с диабетом привести график питания в соответствие с естественными биологическими ритмами чувствительности к инсулину, чтобы увеличить продолжительность жизни. Люди с диабетом более склонны к развитию болезней сердца, чем те, у кого нет этого заболевания. Высокий уровень глюкозы в крови может повредить кровеносные сосуды и нервы, контролирующие сердце. Однако диабетики могут защитить свое сердце, контролируя уровень глюкозы в крови, артериальное давление и уровень холестерина. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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