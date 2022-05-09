Ученые открыли, как следует питаться диабетикам для продления жизни

«Мы заметили, что картофель по утрам, цельнозерновые продукты днем, овощи и молоко вечером продлевают жизнь людей с диабетом», - резюмирует свои выводы руководитель исследования, доктор Цинрао Сун.

Не только калории и размер порции влияют на состояние диабетиков, но и время дня, когда они едят определенные продукты, – к такому выводу пришли ученые Харбинского медицинского университета (Китай). Исследователи выяснили, что больные диабетом люди, которые питаются в соответствии со своими «внутренними пищевыми часами», живут дольше.Специалистами были проанализированы данные 4 642 человек с диабетом, являющихся участниками долгосрочного исследовательского проекта «Национальное обследование здоровья и питания в период с 2003 по 2014 год». Ученые изучили пищевые привычки диабетиков и сопоставили эти данные с тем, сколько человек умерли за период исследования от сердечных заболеваний. Возникла довольно четкая закономерность, из которой исследователи теперь четкие рекомендации по питанию для диабетиков. По их мнению, людям с этим заболеванием нужно употреблять определенные продукты в определенные часы дня.Картофель содержит большое количество объем калия - минерала, в котором нуждается сердце. Калий необходим не только сердечно-сосудистой системе сам по себе, он еще является синергистом магния – два «сердечных» минерала хорошо усваиваются организмом только в дуэте. Кроме того, в картофеле содержатся медь, фосфор, железо, витамины группы В и С. Есть его полезнее всего отварным или запеченным в мундире, так в нем сохраняется больше витаминов и клетчатки.По мнению ученых, днем полезнее употреблять цельнозерновые продукты, вечером – молочные или кисломолочные продукты и зеленые овощи, такие как брокколи или шпинатАвторы проекта констатируют, что при диабете не следует употреблять по вечерам переработанное мясо. Диабетики, которые ели колбасу, ветчину или бекон в это время суток, чаще, чем в среднем, умирали от болезней сердца. Исследовательская группа теперь надеется, что оптимальное время приема пищи и подходящие продукты будут включены в будущие рекомендации для диабетиков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие доступные продукты могут эффективно снижать высокий уровень холестерина.