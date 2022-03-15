Советы диабетикам: почему нужно есть картошку утром, крупу после обеда и зелень вечером





«Руководство по питанию и стратегии вмешательства при диабете должны учитывать оптимальное время употребления продуктов в будущем. Если у вас диабет 2 типа, он ищет здоровую диету, которой вы можете придерживаться в течение длительного времени. И если вы пытаетесь управлять весом, в первую очередь нужно смотреть на размер порции».