Советы диабетикам: почему нужно есть картошку утром, крупу после обеда и зелень вечером
Употребление картофеля утром, цельных зерен днем и зеленых овощей вечером может помочь людям с диабетом жить дольше, говорится в исследовании. Исследователи обнаружили, что те, кто ел определенные продукты в определенное время дня, реже умирали от сердечных заболеваний. Они также рекомендовали есть меньше обработанного мяса вечером.
В анализе использовались данные 4642 человек с диабетом, принимавших участие в Национальном обследовании здоровья и питания США с 2003 по 2014 год.
Люди, которые ели больше всего картофеля и крахмалистых овощей по утрам, оказались на 54% менее подвержены смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) по сравнению с теми, кто ел меньше всего.
У тех, кто ел больше цельного зерна во второй половине дня, риск снизился на 33%, а у тех, кто ел больше темных овощей и молока вечером, — на 45%.
Употребление в пищу большого количества переработанного мяса вечером увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 74%.
«Руководство по питанию и стратегии вмешательства при диабете должны учитывать оптимальное время употребления продуктов в будущем. Если у вас диабет 2 типа, он ищет здоровую диету, которой вы можете придерживаться в течение длительного времени. И если вы пытаетесь управлять весом, в первую очередь нужно смотреть на размер порции».
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Цинрао Сонг
Здоровье
Врач и исследователь из Харбинского медицинского университета в Китае.
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