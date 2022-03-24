Врач рассказала, как считать калорийность рациона, чтобы худеть правильно

Врач-кардиолог Диана Новикова дала советы, которые помогут похудеть без рисков для здоровья.







Избавиться от лишнего веса — мечта многих. Между тем, худеть правильно, без ущерба для здоровья, умеют далеко не все.

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«В основе появления „лишних килограммов“ лежит нарушение принципа „энергетического равновесия“ — потребление калорий с пищей превышает энергозатраты организма. И полезными продуктами можно набрать лишние килограммы», — говорит доктор.

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Чтобы понять, есть ли у вас лишние кг, нужно высчитать индекс массы тела. Для этого есть формула: ИМТ = вес (кг) : рост (м) в квадрате. Например, если вы весите 68 кг и ваш рост составляет 1,72 м, то считаем ваш ИМТ так: 68 / (1,72×1,72)=23,28.





Если вам ИМТ меньше⠀18,5, значит у вас слишком низкий вес. Показатели от 18,5 до 24,9 говорят о норме. Если ваш ИМТ колеблется между 25 — 29,9, это говорит о том, что есть лишний вес, надо менять питание и добавлять физическую активность.

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Показатели от 30 до 39,9 классифицируют, как ожирение I и II степени, риски развития осложнений высокие. Индекс массы тела более 40, означает ожирение III степени. Худеть нужно обязательно.