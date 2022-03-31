Зачем худеть? Кардиолог объяснила, почему важно контролировать вес



Распознать или, по крайней мере, заподозрить ожирение — несложно. Норма содержания жировой ткани для мужчин — 15%-20% от общей массы тела, для женщин — 25%-30%. По статистике, около 30% жителей России в возрасте от 24 до 65 лет страдают ожирением.

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«Ожирение — это патология, которая вызывает целый ряд осложнений и заболеваний: повышенное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, инсульт, сердечная недостаточность и даже онкозаболевания», — поясняет специалист.

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Ожирение также провоцирует преддиабет и диабет второго типа, синдром обструктивного апноэ, бронхиальная астма, инфекции дыхательных путей, жировая болезнь печень, репродуктивные нарушения у женщин.Рассчитать процентное содержание жировой ткани можно с помощью формулы: %жировой массы=1,2 (ИМТ) +0,23 (возраст)-10,8 (пол)-5,4, где ИМТ — индекс массы тела (вес в кг/рост в м2), возраст — число полных лет, пол — коэффициент (1 — мужской, 0 — женский).У женщин в идеале полученный показатель должен равняться менее 33%, у мужчин — менее 25%. Иначе проблем и сложностей со здоровьем не избежать.