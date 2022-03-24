Диетолог рассказал, как ускорить похудение и быстрее сжигать жир

Нутрициолог Анатолий Жигун рассказал, почему у многих женщин не получается худеть и как можно активировать жиросжигание.







Эксперт отмечает, что жир в нашем организме — это колоссальный запас энергии, на которой можно существовать продолжительное время. 1 кг жира в теле эквивалентен примерно 9000 ккал.





Суточная потребность обычной среднестатистической женщины в энергии составляет примерно 1500-1700 ккал. Получается, что 1 кг жира достаточно, чтобы прожить 6 дней без еды. Соответственно, 5 кг жира хватит на 30 дней голода.

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«Это не значит, при наличии 20 кг лишнего веса, вам необходимо голодать непрерывно 120 дней. Ни в коем случае! Я пытаюсь наглядно показать, что запасы энергии в нашем теле огромные, но большинство из нас блокируют для себя возможности использовать эти ресурсы», — поясняет специалист.

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На гормональном уровне процессы сжигания жира в организме включает липаза. Она берет наш жировой запас, транспортирует его в печень,⠀которая в свою очередь превращает жир в энергию.





Но в нашем организме есть другой гормон, который способен полностью блокировать выше описанный процесс. И этот гормон инсулин.⠀Повышению инсулина способствует целый ряд факторов. Это частые приемы пищи, большое количество углеводов в рационе, разбалансированная щитовидная железа.





Зная нехитрые правила, инсулин можно немного «прикрутить».⠀Этому будет способствовать интервальное голодание, сбалансированное меню по БЖУ, дефицит калорий, закаливание, тренировки, здоровая щитовидка, систематический приём минералов (йод, цинк, селен).

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Эксперт говорит: забудьте про жиросжигающие порошки, коктейли и другие чудодейственные средства для похудения. Они «работают» только при условии, если уровень липазы в норме. Всё остальное —маркетинг.