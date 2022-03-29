Терапевт Асанов объяснил, когда может навредить гречка
По словам терапевта Тимура Асанова, только правильное употребление гречки может повышать иммунитет и приносить другую пользу здоровью.
В интервью врача блюда, приготовленные из гречки, были названы очень полезными для здоровья. Продукт насыщен сложными углеводами, обладает низким гликемическим индексом и подходит даже диабетикам. В то же время терапевт сделал оговорку: гречку важно есть правильно, чередуя с другими продуктами и блюдами – при постоянном употреблении она может навредить организму.
«Постоянно питаться одной гречкой опасно, оздоровительный эффект достигается только в том случае, если вы будете чередовать ее с другими продуктами», - объяснил Тимур Асанов.
Терапевт заметил, что питание, в котором отсутствует разнообразие, когда человек изо дня в день ест одно и то же, уже спустя неделю может вызывать неблагоприятные симптомы – при этом, например, может возникнуть авитаминоз, неврологические нарушения. Более долгий период однообразного рациона провоцирует возникновение гормональных сбоев.
«Появятся головные боли, которые не снять обычными обезболивающими. Могут возникнуть проблемы с зубами и почками», - предостерег медик.
Асанов уточнил, что максимум гречку без вреда для здоровья можно есть подряд три дня. Врач резюмировал: для здоровья важно питаться как можно разнообразнее.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом Анной Кореневич гречка была названы в числе круп, наиболее полезных для поддержания хорошего состояния сердца и сосудов.
Тимур Асанов
ЗОЖ
терапевт Видновской районной клинической больницы
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