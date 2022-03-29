Терапевт Асанов объяснил, когда может навредить гречка

«Постоянно питаться одной гречкой опасно, оздоровительный эффект достигается только в том случае, если вы будете чередовать ее с другими продуктами», - объяснил Тимур Асанов.

«Появятся головные боли, которые не снять обычными обезболивающими. Могут возникнуть проблемы с зубами и почками», - предостерег медик.