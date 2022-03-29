Врач Калинчев: отказ от завтрака опасен для здоровья

«Отказ от завтрака или же долгий перерыв между приемами пищи провоцируют обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта», - предостерег Калинчев.

«Базовые приемы пищи должны присутствовать и желательно добавлять между ними перекусы», - резюмировал Калинчев в комментарии URA.RU.