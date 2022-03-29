Какой фрукт особенно полезен диабетикам и худеющим: говорит врач Павлова
Врач Ольга Павлова советует худеющим людям и диабетикам употреблять киви – «мохнатый» фрукт будет им особенно полезен, поскольку обладает низкой калорийностью и дает много полезных веществ.
Людям с диабетом и тем, кто ведет борьбу с лишним весом, Павлова посоветовала употреблять по одному киви во время завтрака или обеда. Такой фрукт полезно съедать через день.
Врач пояснила, что рацион питания при диабете и похудении обычно рекомендуется обогащать белком – он надолго насыщает, помогает избегать лишних перекусов, улучшает контроль сахара в крови. Но белок довольно труден для переваривания – и тогда на помощь приходит киви.
«Киви благоприятно влияет на пищеварение: в нем содержатся кислоты, которые улучшают переваривание белка», - сказала Ольга Павлова.
Еще одно достоинство фрукта – он позитивно действует на сосудистую систему, которая весьма уязвима у диабетиков и людей с проблемами веса.
«Фрукт улучшает свертываемость крови и снижает риски тромбообразования», - заметила специалист.
Также полезным киви делают витамины: в частности, он является очень богатым источником витамина С. Кроме того, в ее состав входят витамины А, Е, D, K, группы В. Его потребление является хорошей поддержкой для иммунной системы.
В то же время Павлова оговорилась: в случае заболеваний, затрагивающих слизистую полости рта и ЖКТ есть киви нужно с большой осторожностью – он противопоказан при их обострениях.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы три привычки, ведущие к высокому сахару в крови.
Ольга Павлова
ЗОЖ
врач эндокринолог-диетолог
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