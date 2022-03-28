Врачами названы 3 привычки, ведущие к высокому сахару в крови
Распространенные среди миллионов людей привычки могут способствовать повышению уровня сахара в крови.
Привычки, ведущие к высокому сахару в крови, были названы в интервью зарубежными медиками. Вот на что врачи советует обращать внимание и тщательнее контролировать.
Употребление продуктов с добавленным сахаром. По словам врачей, привычка ежедневно употреблять еду и напитки с сахаром способствует более значительному выбросу глюкозы в кровь. Поджелудочная железа вырабатывает в ответ больше регулирующего сахар гормона инсулина. Со временем клетки привыкают к этому, организм становится подвержен инсулинорезистентности. Как следствие, уровень сахара в крови становится постоянно повышенным.
Пристрастие к рафинированным углеводам. Данный тип углеводов может обеспечить организму резкий приток энергии – они быстро усваиваются, способствуя такому же быстрому подъему глюкозы в крови. Источником таких «быстрых» углеводов в питании людей часто становятся изделия из белой пшеничной муки – хлеб, макароны, выпечка. Привычка ежедневно есть их является еще одним объяснением высокого сахара в крови.
Отсутствие регулярного графика питания. Когда у человека нет четкого графика питания, он бывает склонен к пропускам приема пищи. Такие перерывы ведут к снижению глюкозы в крови, с которым связаны неблагополучные симптомы ухудшения самочувствия. Чтобы справиться с гипогликемией, организм активизирует механизмы, повышающие аппетит и тягу к калорийной, сладкой и жирной пище. Это способствует резкому подъему сахара в крови, и такие «качели» очень негативно влияют на состояние поджелудочной железы.
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