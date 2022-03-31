Как научиться высыпаться
Нехватка сна помимо всего прочего приводит к появлению лишнего жира на животе. Тем важнее научиться получать адекватное количество отдыха.
Соблюдаем режим дня
Взрослым необходимы от 7 до 8 часов сна в день. Установите регулярный режим сна и бодрствования. Избегайте чрезмерного сна - дольше, чем необходимо, так как это нарушит ваш режим и затруднит засыпание ночью. Не нужно в выходные отсыпаться за недосып в будни.
Поменьше отвлекающих факторов
Избегайте работы на дому, просмотра телевизора или использования планшетов или компьютера в спальне. Отключайтесь от всех экранов за час до сна.
Правильное питание
Никогда не пропускайте ужин, так как приступы голода могут разбудить вас посреди ночи. Но сделайте вечерний прием пищи легким и избегайте переедания, так как это может затруднить сон.
Физические нагрузки
Исследования показали, что физические упражнения улучшают качество или продолжительность сна. Но избегайте напряженных упражнений в течение одного часа перед сном, потому что у вас могут возникнуть проблемы со сном, если температура тела останется повышенной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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