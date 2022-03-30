Врач-андролог рассказал, как курение убивает репродуктивные функции мужчины

Врач андролог-уролог Сергеев Корнеев объяснил, как вредные привычки, в частности курение, влияют на фертильность мужчины.

Курение убивает не только обоняние и легкие, но и мужскую фертильностью, то есть способность к размножению и продолжению рода. Согласитесь, не самая приятная новость.





«На работу органов дыхания курение оказывает непосредственное влияние, ухудшая функционирование легких и транспортировку кислорода в кровь. А кислород просто жизненно важен для выработки качественных сперматозоидов», — говорит доктор.





На самом деле, курение, запуская в организме определенную цепочку, оказывает влияние на работу всех органов и систем. Представим себе, что в нашем теле есть «переключатель» с режима опасности на безопасность и наоборот. Переключает их адреналин. А никотин как раз и стимулирует выброс адреналина.

В результате мозг, сердце, легкие работают на износ, потому что их задача в таком режиме — выжить. Естественно, что репродуктивную функцию организм «отключает» до более благоприятных времен. Если человек курит систематически, организм живет в таком чрезвычайном режиме постоянно.Содержащиеся в сигаретах вредные вещества снижают подвижность сперматозоидов, их жизнеспособность и целостность. Не тешьте себя надеждой, что кальян, сигара или электронная сигарета сработают как-то иначе. Принцип действия такой же.Если вы мечтаете о здоровом ребенке, эксперт рекомендует хотя бы на этапе планирования беременности уменьшить дозу никотина, а лучше отказаться от курения совсем.