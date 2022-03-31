Врач-диетолог Соломатина напомнила об опасных свойствах кефира

«Кефир стоит забыть тем, у кого индивидуальная непереносимость и аллергия на молочный белок», - заявила врач.

«в зависимости от времени приготовления меняются и свойства кефира».

«Кефир, которому больше трех дней, не стоить пить людям с обострениями заболевания ЖКТ, в частности при гастрите, язве и панкреатите», - пояснила Соломатина, добавив, что такой напиток противопоказан и людям за рулем.