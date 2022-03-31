Начавшиеся магнитные бури могут вызывать проблемы с самочувствием: объясняет эксперт

«Наиболее чувствительны к колебаниям магнитного поля люди с уязвимой нервной системой и различными психическими заболеваниями», - сообщила Наумова.

На Солнце была зафиксирована череда мощных выбросов плазмы, поэтому сегодня многие люди могли почувствовать снижение тонуса или головную боль из-за действия магнитных бурь. Также магнитные колебания будут беспокоить людей в первые дни апреля.В то же время эксперт отметила в своем комментарии , что чувствительностью к магнитным бурям отличаются не все.Специалист уточнила, что проблемы с самочувствием у таких пациентов могут быть существенными, вплоть до развития состояний, требующих медицинской помощи, приема препаратов.Но также магнитные бури могут негативно влиять на вполне здоровых людей. Наталья Наумова предупредила, что начавшиеся магнитные бури могут вызывать слабость, утомляемость, снижение работоспособности, повышенную раздражительность, проблемы со сном. У пожилых людей в это время могут возникать, усиливаться когнитивные проблемы, у беспокойных детей – поведенческие нарушения, истерики.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает улучшить процессы самоисцеления в организме.