Висцеральный жир у людей с нормальным весом: почему это опасно

«независимо от общего веса человека наличие большого количества жира у него на животе увеличивает риск высокого кровяного давления и колоректального рака, у женщин с нормальным весом висцеральный жир увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний».

«Проблема с жиром на животе заключается в том, что он не ограничивается дополнительным слоем непосредственно под кожей, но и пролегает глубоко внутри живота, окружая ваши внутренние органы. Его скопление может повышать риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа, инсульта, колоректального рака», - предостерегают медики.