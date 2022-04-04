Врач Денисова: свекла улучшает работу мозга и полезна мужчинам

«Мужчинам, принимающим виагру, свеклой лучше не злоупотреблять», - подчеркнула Денисова.

«Эластичные сосуды за счет нитратов и антиоксидантов лучше и в большем количестве пропускают кровь, повышается выносливость при физической нагрузке», - уточнила врач Денисова.