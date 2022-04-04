Врач Денисова: свекла улучшает работу мозга и полезна мужчинам
Врач диетолог Наталья Денисова советует мужчинам внимательнее присмотреться к такому простому и недорогому овощу как свекла.
Врач Денисова рассказала в интервью, что еще в древние времена свекла была известна своей способностью действовать на мужской организм подобно афродизиаку. Такое свойство корнеплода усиливать либидо и потенцию представителям мужественного пола объясняется содержанием нитратов – эти соединения в организме видоизменяются в оксид азота, действующий как препарат, расширяющий кровеносные сосуды за счет этого усиливающий кровоток. Аналогичным образом действует на мужчин виагра.
«Мужчинам, принимающим виагру, свеклой лучше не злоупотреблять», - подчеркнула Денисова.
Врач добавила, что свекла полезна не только мужчинам, овощ оказывает выраженное позитивное действие на состояние и функции головного мозга, улучшает его защиту от развития возрастных дегенеративных заболеваний, включая деменцию. Этому содействует активизация кровообращения, которая в том числе происходит благодаря такому компоненту свеклы как бетанин – будучи антикосидантом, он благотворно влияет на сосуды.
«Эластичные сосуды за счет нитратов и антиоксидантов лучше и в большем количестве пропускают кровь, повышается выносливость при физической нагрузке», - уточнила врач Денисова.
Дополнительно эксперт сообщила, что употребление свекольного сока помогает нормализовать артериальное давление.
В то же время следует учитывать, что овощ обладает серьезной дозой углеводов, диабетикам следует есть его с осторожностью, после консультации с врачом. Если имеются хронические заболевания ЖКТ, то ухудшение самочувствия может вызвать и свекольный сок.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что две чашки кофе в день могут улучшить состояние сердца после 50 лет.
Наталья Данисова
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук.
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