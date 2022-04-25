Как лучше пить кофе: врач Денисова назвала четыре правила
Врач советует приучать себя к тому, чтобы пить кофе без добавления сахара.
Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала в интервью, что употребление кофе может давать целый ряд полезных для здоровья эффектов, включая защиту от болезней печени, сердца и мозга. В то же время Денисова сообщила изданию «АиФ», что любителям кофе следует пить его правильно (например, не пить натощак, стараться избегать вариантов кофе с многочисленными сладкими и калорийными добавками).
«Если правильно употреблять этот напиток, то риски сердечного приступа и аритмии снижаются, моторика кишечника улучшается, приступы подагры становятся реже», - подчеркнула эксперт.
Врач Денисова назвала четыре правила, в соответствии с которыми лучше пить кофе.
Не пить натощак. Кофе содержит ингредиенты, способные раздражать незащищенную слизистую ЖКТ. Выпив его на пустой желудок, мы рискуем пострадать от болей, изжоги, других нездоровых симптомов.
Запивать водой. Кофеин обладает мочегонным действием и чтобы компенсировать активную потерю влаги, которую он вызывает, после кофе следует пить воду.
Добавлять специи. Денисова рекомендует класть в кофе корицу или гвоздику, в которых содержится много антиоксидантов.
Пить без сахара. Для смягчения действия кофе на слизистую в него можно добавлять немного сливок, молока. Но пить его лучше без сахара. Следует помнить, что с жидкостью сахар проникает в кровь очень быстро, вызывая скачкообразный рост уровня глюкозы в крови.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное употребление яиц может привести к обострению панкреатита.
Наталья Денисова
ЗОЖ
врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук
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