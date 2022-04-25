Как лучше пить кофе: врач Денисова назвала четыре правила

«Если правильно употреблять этот напиток, то риски сердечного приступа и аритмии снижаются, моторика кишечника улучшается, приступы подагры становятся реже», - подчеркнула эксперт.

Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала в интервью, что употребление кофе может давать целый ряд полезных для здоровья эффектов, включая защиту от болезней печени, сердца и мозга. В то же время Денисова сообщила изданию «АиФ», что любителям кофе следует пить его правильно (например, не пить натощак, стараться избегать вариантов кофе с многочисленными сладкими и калорийными добавками).Врач Денисова назвала четыре правила, в соответствии с которыми лучше пить кофе.Кофе содержит ингредиенты, способные раздражать незащищенную слизистую ЖКТ. Выпив его на пустой желудок, мы рискуем пострадать от болей, изжоги, других нездоровых симптомов.Кофеин обладает мочегонным действием и чтобы компенсировать активную потерю влаги, которую он вызывает, после кофе следует пить воду.Денисова рекомендует класть в кофе корицу или гвоздику, в которых содержится много антиоксидантов.Для смягчения действия кофе на слизистую в него можно добавлять немного сливок, молока. Но пить его лучше без сахара. Следует помнить, что с жидкостью сахар проникает в кровь очень быстро, вызывая скачкообразный рост уровня глюкозы в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное употребление яиц может привести к обострению панкреатита.