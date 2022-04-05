Диета йо-йо увеличивает риск болезней сердца и диабета
Циклические потери и наборы веса, называемые диетой йо-йо, могут повысить опасность появления болезней сердца и диабета. К такому выводу пришли учёные из Джорджтаунского университета.
Набирающее популярность среди таких звёзд как Рене Зеелвегер питание по системе йо-йо, при котором набор веса чередуется с его быстрым сбросом и наоборот, опасно в плане повышенного риска болезней сердца и диабета. Эксперименты на крысах показали, что неоднократная потеря веса с последующим его набором ухудшила функционал сердца и почек животных. Эти грызуны также продемонстрировали симптомы резистентности к инсулину, при котором клетки не могут абсорбировать сахар из крови. Подобное приводит к повышению уровня сахара в крови, что является предвестником диабета.
В группе риска - самые активные сторонники диеты йо-йо, а также те, кто сталкивается с постоянными изменениями своего веса из-за нехватки питания, как полагают ученые. Даже животные, которые выглядели вполне здоровыми после восстановления от этой диеты, демонстрировали признаки нарушений в работе сердца и метаболизма.
Правда, исследователи прекрасно понимают, что результаты этой работы на крысах нужно подтвердить среди большой группы людей. Однако они предупреждают, что чем более ограничительным и жёстким является питание, тем тяжелее могут быть последствия для здоровья человека. Специальные диеты для похудения необходимо очень тщательно анализировать именно в плане долгосрочного воздействия на организм, особенно если они подразумевают быструю потерю веса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Джорджтаунский университет
ЗОЖ
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