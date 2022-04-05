Диета йо-йо увеличивает риск болезней сердца и диабета

Джорджтаунский университет

ЗОЖ

вуз, уверенно вошедший в топ 70 вузов в США. Джорджтаунский университет один из самых старинных и почетных университетов США. Вуз входит в топ 5% из наиболее известных и престижных учебных заведений на планете