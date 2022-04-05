Почему брокколи нужно есть в сыром виде: объясняет врач

«Идеально вообще не готовить, а есть брокколи сырой. Может звучать непривычно, но это всего лишь капуста», – сказала при этом эксперт.

В интервью врача эндокринолога Зухры Павловов прозвучала рекомендация употреблять в пищу брокколи, которая не подвергалась термической обработке.Павлова пояснила, что брокколи ценится как богатый источник вещества сульфорафана, которому присущи уникальные противораковые свойства. Кроме того, соединение может действовать как уничтожитель бактерий, которые способны вызывать язву желудка.В то же время на содержании сульфорафана в брокколи сказывается тот факт, готовили продукт или нет. Зухра Павлова подчеркнула, что нагревание разрушает этот антираковый ингредиент.Говоря о том, что брокколи лучше есть в сыром виде, медик рекомендует делать это следующим образом. Минимум за час до еды соцветия капусты следует разломать на фрагменты – это способствует активному высвобождению сульфорафана. С той же целью продукт полезно тщательно пережевывать.Если в сыром виде есть брокколи невозможно, овощ можно бланшировать или слегка его припустить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врач Зухра Павлова советует не употреблять на завтрак белый хлеб и сдобу.