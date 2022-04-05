Врач рассказала, что поможет избавиться от тяги к сладкому

Диетолог Алиса Олефиренко объяснила, от нехватки какого элемента в организме постоянно тянет на сладкое, и как правильно восполнить дефициты.







Углеводный обмен в организме во многом зависит от уровня хрома. При нехватке этого элемента, о котором наверное, мало кто слышал, глюкоза плохо усваивается, падает уровень энергии, который хочется постоянно восполнить. Именно в погоне за энергией рука тянется за сладким или другими простыми углеводами.





«Дефицит хрома повышает тягу к сладкому и мучным продуктам. Уже спустя неделю после приема препарата с хромом у испытуемых отмечалось снижение тяги к простым углеводам, нормализация уровня сахара в крови, замедление синтеза холестерина и жирных кислот», — комментирует специалист.



Кроме того, что хром напрямую влияет на уровень сахара и инсулина, он также усиливает чувствительность клеток к инсулину. Это значит, что клетки получат глюкозу в достаточном объеме. Как следствие, будет энергия, мышцы будут в тонусе, а аппетит при этом в порядке.





Также хром положительно сказывается на состоянии сосудов и в целом на работу сердечной мышцы. Способствует преодолению депрессии и сбоев в работе нервной системы.В группе риска из-за нехватки хрома находятся те, кто страдает от ожирения, атеросклероза, диабета, а также люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом. Опасность еще и в том, что злоупотребляя сладким, мы еще более усугубляем проблему — в таких случаях активизируется выведение с мочой хрома, которого и так не хватает.Рекомендуемая суточная доза хрома для приема в целях профилактики 200 мкг. Лечебная доза может быть выше, но она рассчитывается индивидуально и назначается строго врачом, поскольку избыток хрома в организме не менее вреден, чем его нехватка.