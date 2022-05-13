Хочется сладкого? Добавьте в меню хром

«Минерал участвует в регуляции синтеза жиров и обмена углеводов, способствует превращению избыточного количества углеводов в жиры. Усиливает действие инсулина в тканях, действует как регулятор уровня сахара в крови, обеспечивает нормальную активность инсулина и необходим для того, чтобы глюкоза зашла в клетку», — отмечает эксперт.

Хром способен оказывать влияние на наш организм сразу по нескольким направлениям. Он убирает желание подкрепиться сладеньким, помогает легче переносить низкоуглеводную диету, ускоряет обменные процессы и активизирует жиросжигание.От хрома напрямую зависит фактор или синдром толерантности к глюкозе, который рука об руку всегда идет с сахарным диабетом и проявляется в виде гипергликемии.Кроме того, хром помогает выводить из организма тяжелые металлы и радионуклиды. Минерал используется при лечении хронических головных болей, угревой сыпи, которая является следствием сбоев в обмене инсулина.Какие симптомы указывают на дефицит хрома? Хроническая усталость, слабость, мигрень, повышенный уровень холестерина, атеросклероз, инсулинорезистентность, предрасположенность к появлению лишнего веса.Оптимальная суточная доза хрома для взрослых — 20-45 мкг. Получать хром можно, как из биодобавок, так и из продуктов питания: брокколи, зеленая фасоль, ягоды и фрукты, рыба, креветки, печень, яйца.