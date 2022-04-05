Диетолог объяснила, почему надо есть суп

«Любой суп — это, прежде всего, множество ценных ингредиентов. Специфика приготовления первых блюд позволяет сохранить почти все питательные вещества, содержащиеся в овощах. При разных видах тепловой обработки витамины и минералы, содержащиеся в сырых продуктах, теряются безвозвратно. Но в супах компоненты остаются в блюде (переходят в отвар), и мы все равно их употребим», — поясняет эксперт.

Научно доказано — люди, которые на постоянной основе едят первое, выглядят гораздо более стройно, чем те, кто ест только второе.Диетолог отмечает, что овощной суп — это прекрасный источник клетчатки, а она нам жизненно необходима для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта. Суп из бобовых богат белками и сложными углеводами.Мясной бульон — это сбалансированный микс белков и жиров, яичные супы — кладезь витаминов группы В и аминокислот. Картофель, крупы, которые часто используются для приготовления супов, насыщают рацион углеводами.Если приготовить первое не на основе воды, а например, молока или сливок, суп станет дополнительным источником витамина D.Рыбный суп или уха насытит организм не только белками, но и фосфором. Тыквенный суп — настоящий бета-каротиновый коктейль. Это вещество необходимо для поддержания здоровья глаз. Томатный суп — источник ликопина, этот антиоксидант необходимо, чтобы замедлять процессы старения. Также он служит хорошей профилактикой онкологических заболеваний.В добавок ко всем плюсам овощные супы сытные, но при этом малокалорийные. Поэтому такой режим питания отлично подходит для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов.