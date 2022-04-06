Что помогает жить дольше: кофе и некоторые продукты тормозят укорочение теломер ДНК
Исследования показывают, что некоторые пищевые привычки, включая питье кофе, связаны с увеличением теломер, являющихся участками ДНК и своеобразными маркерами продолжительности жизни.
Теломеры располагаются на концах хромосом и с возрастом постепенно укорачиваются. Скорость сокращения их длины ассоциируется с подверженностью организма старению, хроническим заболеваниям и близостью смерти: чем теломеры короче, тем слабее организм и меньше продолжительность жизни.
Изучая аспекты, с которыми связана величина теломер, ученые обнаружили, что таким аспектом, в частности, является употребление кофе. Согласно данным Гарвардской школой общественного здравоохранения, люди, выпивающие от трех до пяти чашек кофе в день, имеют меньше шансов столкнуться с преждевременной смертью по сравнению с теми, кто не пьет кофе.
Ученые полагают, что некоторые биохимические процессы могут влиять на длину и целостность теломер в процессе старения. Так, высокий уровень воспаления тесно связан с более интенсивным укорочением теломер. Кофе, в свою очередь, тормозит их укорочение, поскольку его биоактивные соединения снижают резистентность к инсулину и систематическое воспаление.
Таким образом, ароматный напиток помогает жить дольше: он защищает теломеры ДНК от возрастного истощения, позволяя им сохраняться более целостными.
Также, констатируют научные специалисты, долгому сохранению величины теломер способствует употребление некоторых продуктов – это бобовые, орехи, морские водоросли, фрукты.
В свою очередь, существует и обратная связь между потреблением алкоголя, красного мяса и переработанного мяса и длиной теломер. Кроме того, к быстрому истощению теломер ведет чрезмерное потребление сахара, в особенности, сладких напитков. Ученые советуют учитывать это всем, кто хочет жить долго, – про сладкие напитки им лучше забыть.
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Гарвардская школа общественного здравоохранения
ЗОЖ
учреждение общественного здравоохранения Гарвардского университета
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