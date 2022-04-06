Высокий холестерин: определенный тип продуктов снижает его особенно эффективно

«Растворимая клетчатка может уменьшить всасывание холестерина в кровь. От 5 до 10 граммов или более растворимой клетчатки в день способны уменьшить уровень ЛПНП-холестерина».

«Исследования показали, что люди, которые едят больше клетчатки, имеют меньшую массу тела, более низкое кровяное давление и более низкий уровень холестерина, что полезно для сердца».