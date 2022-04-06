Эксперт рассказала об особенностях питания для людей старше 50 лет

«В возрасте после 50 лет важна не столько профилактика возникновения болезней, сколько профилактика их дальнейшего развития и усугубления: деменция, атеросклероз, инфаркты, инсульты, артрозы, артриты, гипертония, сахарны диабет и т. д. Их развитие начинается с неправильного питания и недостатка движения», — говорит специалист.

Не секрет, что многие из нас подходят к зрелому возрасту с многочисленными заболеваниями, часто хроническими. В этот период крайне важно грамотно восполнять дефициты витаминов и минеральных веществ в организме.Конечно, перестраивать питание нелегко, сказываются годами наработанные привычки, неготовность лишать себя мелких радостей в виде конфет или других вкусняшек, а иногда и нежелание что-то менять коренным образом.Что можно сделать, чтобы перестройка прошла максимально легко и эффективно? Перейти на трехразовое питание без перекусов, постараться ограничить быстрые углеводы.В рацион обязательно добавляем животные и растительные белки (мясо, птица, яйца, бобовые), при этом количество красного мяса ограничиваем — 1-2 раз в неделю.Помимо белков, для нормальной жизнедеятельности организму нужны полезные жиры. Брать их можно из масел (оливковое, авокадо, кокосовое), авокадо, орехов (не злоупотребляем), сливочное масло, сало. Постарайтесь, чтобы 30% жиров в меню были животного происхождения, а 70% — растительного.Делаем упор на медленные углеводы, это овощи, несладкие фрукты, кисло-сладкие ягоды, зерновые. Обязательно добавляем клетчатку. Если любите молочные продукты, старайтесь отдавать предпочтение кисло-молочным.Полностью отказываемся от алкоголя, фаст-фуда, кондитерских изделий и белого хлеба. Урезаем белый рис и мед из-за высокого гликемического индекса.