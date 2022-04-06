У каких людей кофе вызывает неприятные ощущения: объясняет врач

«напиток поддерживает сердце и сосуды, но при чрезмерном потреблении может повыситься уровень тревоги».

«Переизбыток кофе, кроме прочего, может нарушить концентрацию внимания и головокружение, вызвать проявление испарины на лице и теле», - добавила Ахмедова.