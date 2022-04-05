Почему на самом деле не обязательно ежедневно есть суп: объясняет медик

«Порция супа содержит намного меньше белка и остальных полезных веществ, чем мясные и овощные блюда», - заметила Копытько.

В своем интервью медик сообщила, что есть суп ежедневно совсем не обязательно, если этого не хочется – вторые блюда даже могут быть более полезными. Выраженной физиологической необходимости именно в этом блюде нет. К тому же суп не всегда может обеспечить организм нужным количеством питательных веществ.Также медик считает, что после супа организм вновь довольно быстро начнет вновь испытывать голод, и человек начинает чаще перекусывать, употребляя в общей массе большое количество калорий. По мнению эксперта, если рацион сбалансирован, человек употребляет достаточно белка, витаминов, минералов, других питательных веществ, – он вполне может обойтись и без супа, если не тяготеет к этому блюду.В то же время супы отнюдь не бесполезны, подчеркивает Копытько. В случаях многих болезней, когда организм ослаблен или перенес операцию, и врачи прописывают легкую пищу, именно суп – это идеальный вариант.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи говорят о лапше быстрого приготовления в связи с заболеванием раком.