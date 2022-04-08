Какого правила нужно придерживаться, когда вы пьете горячий чай

«всегда давать горячему кофе или чаю 4 минуты, чтобы остыть, и только после этого пить».

Привычка пить чай во многих отношениях полезна: чаепитие может эмоционально успокаивать, помогает справляться со стрессом, снижает риск депрессии, а полифенолы чая оказывают позитивное влияние на мозг, обеспечивают ясность ума, способствуют долголетию. Но если вы имеете пристрастие пить слишком горячий чай (или кофе), то серьезно рискуете своим здоровьем.Как показывают исследования, всего трех чашек в день при температуре выше 60 градусов по Цельсию достаточно, чтобы увеличить риск развития рака на 90 процентов.Связь между чаем, его температурой и вероятностью рака установили исследователи Тегеранского университета медицинских наук. Ученые констатируют, что горячая жидкость раздражает чувствительные слизистые оболочки рта, горла, и в долгосрочной перспективе это может привести к легким травмам, а также воспалению. Но как только ДНК клеток окажется повреждена, начнет развиваться злокачественный процесс.Ученые четыре года наблюдали за пищевыми привычками более 50 тысяч человек возрастом от 40 до 75 лет, затем следили за здоровьем этих людей еще десять лет. За этот период рак пищевода был диагностирован у 317 человек, большинство пациентов имели привычку пить чай температурой более 60 градусов.По словам ученых, все употребляемые напитки должны быть ниже 60 градусов (по Цельсию), и чтобы оставаться в безопасности, нужно придерживаться правилаВо многих странах чай традиционно пьют очень горячим, и в тех же регионах наблюдается очень высокая статистика случаев рака пищевода. В Китае проспективное обсервационное исследование Пекинского университета показало, что особенно опасным фактором риска в плане заболевания им является питье горячих напитков в сочетании с курением.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кофе может продлевать жизнь , тормозя укорочение таких участков ДНК как теломеры.