Включая красное вино: врачи назвали напитки, связанные с долгожительством

«Чаще всего жители «голубых зон», то есть регионов мира с самой высокой концентрацией людей, доживающих до 100 лет и старше, предпочитают пить воду», - заявила в интервью доктор Комова.

Стимулирует вывод токсинов.

Помогает сохранять нормальное артериальное давление. Содействует эффективной транспортировке питательных веществ по организму.

Улучшает баланс электролитов.

Поддерживает активные процессы обмена веществ.

«Красное вино содержит большое количество ресвератрола – антиоксиданта, который помогает снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП, уменьшить воспаление и предотвратить повреждение кровеносных сосудов», - пояснила Натали Комова.

Уничтожение свободных радикалов.

Лучшая регуляция уровня холестерина в крови.

Стабилизация кровяного давления.