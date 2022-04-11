Включая красное вино: врачи назвали напитки, связанные с долгожительством
По словам доктора медицины Натали Комовой, употребление воды и хорошего красного вина могут поспособствовать долгожительству.
«Чаще всего жители «голубых зон», то есть регионов мира с самой высокой концентрацией людей, доживающих до 100 лет и старше, предпочитают пить воду», - заявила в интервью доктор Комова.
По мнению медика, связь между достаточным употреблением воды и долголетием объясняется оздоровительными эффектами питьевой влаги. Что делает вода с телом человека:
- Стимулирует вывод токсинов.
- Помогает сохранять нормальное артериальное давление. Содействует эффективной транспортировке питательных веществ по организму.
- Улучшает баланс электролитов.
- Поддерживает активные процессы обмена веществ.
«Красное вино содержит большое количество ресвератрола – антиоксиданта, который помогает снизить уровень «плохого» холестерина ЛПНП, уменьшить воспаление и предотвратить повреждение кровеносных сосудов», - пояснила Натали Комова.
В свою очередь, другой врач, Дана Эллис Ханнес, назвала одним из напитков, связанных с долгожительством, черный кофе. Его зерна отличаются насыщенностью антиоксидантами, полифенолами, другими веществами с противовоспалительным эффектом. Питье кофе доказано снижает риск некоторых хронических заболеваний, включая болезни сердца и сосудов, диабет.
Также врачи отмечают особое влияние на здоровье зеленого чая, который содержит повышенные концентрации катехинов, полифенолов – веществ, обладающих антиоксидантным действием. Вот лишь некоторые эффекты, связанные с питьем этого напитка.
- Уничтожение свободных радикалов.
- Лучшая регуляция уровня холестерина в крови.
- Стабилизация кровяного давления.
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