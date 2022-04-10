Что может дать организму питье воды с лимоном: комментарий врача

«вода с лимоном помогает в борьбе c вирусными заболеваниями, участвует в синтезе коллагена, усвояемости железа, цинка и других минералов».

«Пить такую воду рекомендуется за 30 минут до еды и не больше двух-трех стаканов в день», - поделилась советом специалист.