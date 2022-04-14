Дети чаще отказываются от мяса из-за любви к животным
Употребление мяса менее морально для детей, чем для взрослых. К такому любопытному выводу пришли ли учёные из британского Университета Эксетера.
Хорошо известно, что дети не любят взрослую пищу, и особенно мясо. А если бы им дали волю, они бы вообще ели только мороженое с шоколадками. Однако существует и другая причина, по которой дети отказываются от мясных продуктов - она связана с моральными принципами. Исследование показало, что дети в возрасте от 9 до 11 лет значительно реже воспринимали животных на фермах в качестве поставщиков мяса, и гораздо чаще относились к ним как к домашним животным, по сравнению с представителями более старшей возрастной группы от 18 до 21 года и совсем взрослых людей в возрасте от 29 до 39. Исследование предполагает, что существуют зависящие от возраста изменения в наших взглядах на мораль, связанную с ценностью жизни животных. Оказывается, эта точка зрения видоизменяется с течением возраста.
Исследователи опросили 479 человек разных возрастов. Они должны были рассказать о том, как относятся к животным и их праву на жизнь. Кроме того, учёных интересовало, как добровольцы считают необходимым обращаться с животными, включая и тех, кто живёт на фермах и традиционно используется в качестве источников мяса для приёма пищи. Было установлено, что дети гораздо реже наблюдают какую-то моральную иерархию между людьми и животными.
Так, представители возрастной группы от 9 до 11 лет чаще считали, что такие животные как свиньи, должны получать более достойное обращение со стороны людей. Данное исследование позволяет лучше разобраться в мотивации потребителей мясных продуктов, особенно с учётом того, что сейчас в тренде пища растительного происхождения, которая являются более полезной не только для здоровья человека, но и для нашей планеты в плане экологического воздействия при её производстве. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Эксетера
ЗОЖ
многопрофильный британский вуз с полуторавековой историей. Сегодня в Университете Экзетера обучается более 18,5 тысяч студентов
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