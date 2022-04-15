Установлено, по каким причинам мужчины используют секс-роботов
В ходе британского исследования о секс-роботах было установлено, какие именно мужчины ими пользуются. И являются ли эти роботы конкурентами живых женщин.
Владельцы усовершенствованных секс-роботов поделились своими самыми тёмными секретами во время психологического эксперимента. Его авторы решили выяснить, если ли что-то особое в мышлении мужчин, которые живым женщинам предпочитают человекоподобных кукол. По сравнению с мужчинами, выбирающими обыкновенных женщин в качестве любовниц, любители секс-кукол значительно чаще рассматривают представительниц прекрасного пола исключительно в качестве сексуальных объектов, как показало исследование.
Для того, чтобы принять участие в этом опросе, мужчинам нужно было признать, что у них уже есть в собственности та или иная сексуальная кукла. Исследователи из Университета Ноттингем-Трент хотели определить психологические характеристики владельцев таких кукол и то, представляют ли они какой-то риск для общества. Исследование продолжалось несколько месяцев, в нём приняли участие 158 мужчин, которых сравнили со 135 ровесниками, сексуальных кукол не имеющих.
Оценивались различные характеристики личности, эмоциональное функционирование, привязанность к людям, а также тенденция к сексуальной агрессии. 22 мужчины признали, что используют куклы, внешне напоминающих им детей. 11 из этих мужчин оказались клиническими педофилами. Но никаких различий в уровне образования между владельцами сексуальных кукол и обычными мужчинами выявлено не было. Главные различия были в том, как мужчины воспринимают женщин и секс. Если женщины должны были служить только для сексуального удовлетворения в понимании мужчин, то они как раз и выбирали сексуальных кукол. А более традиционный мужчина всё-таки рассматривал женщин в качестве подруг, с которыми хочется еще и о чём-то поговорить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Ноттингем-Трент
ЗОЖ
исследовательский университет в Ноттингеме, Англия. Его корни уходят в 1843 год
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